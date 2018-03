Gerak Rupiah Tertekan ke Rp13.782/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau setali tiga uang dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang melemah.Bloomberg, Jumat, 23 Maret 2018, mencatat gerak rupiah terpantau melemah hingga mencapai 27 poin. Rupiah bertengger di posisi Rp13.782 per USD atau setara 0,20 persen.Sementara itu rentang gerak rupiah sepanjang hari ini terpantau berada di level Rp13.763-Rp13.797 per USD. Sedangkan year to date (ytd) return rupiah sebesar 1,67 persen.Adapun mengutip data Yahoo Finance, rupiah terpantau melemah hingga mencapai 32 poin. Rupiah berada di level Rp13.780 per USD atau setara 0,23 persen.Sedangkan mencatat data kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp13.780 per USD.Tim analis Samuel Sekuritas sebelumnya memperkirakan mata uang Garuda bergerak di rentang Rp13.700 per USD-Rp13.750 per USD. Selain itu dolar AS diperkirakan melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia hari ini seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan perang dagang antara AS dengan Tiongkok setelah memberikan sinyal untuk merespons kebijakan tarif Trump."Kekhawatiran tersebut mendorong investor memindahkan investasinya dari pasar saham di AS ke pasar obligasi membuat penurunan sejumlah indeks saham di AS dan mendorong reli di pasar obligasi," demikian berdasarkan hasil riset analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail.(AHL)