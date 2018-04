Rupiah Pagi Menghijau ke Rp13.768/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi tercatat menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.780 per USD. Adapun meredanya ketegangan geopolitik sekarang ini mulai memberikan efek positif terhadap nilai tukar rupiah.Mengutip Bloomberg, Selasa, 17 April 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.768 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.766 hingga Rp13.773 per uSD dengan year to date return di minus 1,66 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.567 per USD.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 212,90 poin atau 0,87 persen, menjadi ditutup di 24.573,04 poin. Indeks S&P 500 meningkat 21,54 poin atau 0,81 persen menjadi berakhir di 2.677,84 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 49,63 poin atau 0,70 persen, menjadi 7.156,28 poin.Taksiran awal penjualan ritel dan jasa makanan AS untuk Maret mencapai USD494,6 miliar atau naik sebanyak 0,6 persen dari bulan sebelumnya dan mengalahkan konsensus pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan.Sedangkan aktivitas bisnis tumbuh pada kecepatan yang kuat di negara bagian New York, menurut perusahaan-perusahaan yang menanggapi Survei Manufaktur Empire State pada April 2018. Saham Bank of America naik 0,44 persen menjadi USD29,93 per saham, setelah bank AS itu menyampaikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2377 dari USD1,2334 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,4328 dari USD1,4243 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7778 dari USD0,7761.Sedangkan USD dibeli 107,09 yen Jepang, lebih rendah dari 107,46 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9599 franc Swiss dari 0,9622 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2571 dolar Kanada dari 1,2614 dolar Kanada.(ABD)