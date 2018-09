Saham Garuda Melesat 5,94% Jelang Pergantian Direksi

: Saham PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) melambung jelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan sore ini.Pantauan Medcom.id, Rabu, 12 September 2018, hingga sesi pertama perdagangan saham siang ini saham emiten berkode GIAA itu naik 5,94 persen.Saham perseroan dibuka di level Rp204 per lembar dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp202 per lembar saham.Saat ini, posisi saham perseroan diperdagangkan di level Rp214 per lembar saham atau naik 12 poin. Terpantau saham GIAA diperdagangkan sebanyak 367 kali frekuensi.Adapun volume perdagangan saham tercatat sebanyak 3.772.800 lembar senilai Rp0,81 miliar. Saham perseroan sempat berada di level tertingginya sebesar Rp220 per lembar.Seperti diketahui direksi Garuda Indonesia dikabarkan akan kembali dirombak. Pasalnya, salah satu agenda dalam RUPSLB yang akan berlangsung hari ini adalah mengubah susunan pengurus perseroan.Berdasarkan keterbukaan informasi BEI yang dikutip Medcom.id, Rabu, 12 September 2018, RUPSLB akan diadakan Manajemen Garuda Indonesia di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pukul 14.00 WIB.Kepala Riset Paramitra Alfa Sekuritas Kevin Juido mengatakan isu pergantian direksi, khususnya direktur utama menjadi sentimen positif bagi gerak saham perseroan.Dia menilai direksi lama kurang mampu memperbaiki kinerja perusahaan yang masih merugi. Sehingga pergantian direksi diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan."Harga saham yang cukup naik saya rasa ini cuma sesaat saja, karena pasti kembali lagi pasar akan mencerna pergantian direksi apa yang akan dilakukan direksi tersebut, apa akan menunjang perusahaannya," kata dia dalam Metro Bisnis, Rabu, 12 September 2018.(AHL)