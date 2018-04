Pelemahan Mata Uang Rupiah Tergantung Volatilitas

Mata uang rupiah masih belum mampu menguat setelah terdepresiasi oleh dolar Amerika Serikat (AS) sejak Februari lalu. Bahkan Bank Indonesia (BI) mencatat secara rata-rata harian mata uang rupiah terdepresiasi sebesar 1,13 persen selama Maret 2018.Head of Economic and Market Research UOB Enrico Tanuwidjaja mengatakan, pelemahan mata uang rupiah tidak bisa dilihat berdasarkan levelnya saja. Pelemahan mata uang rupiah juga bisa dilihat dari besarnya gejolak (volatilitas) rupiah terhadap dolar AS yang dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri."Mau level berapa pun bisa. Masalah level itu bukan berarti pertanyaan utama. Tapi seberapa volatile untuk bisnis agar lebih stabil," kata dia dalam diskusi 'Kondisi Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan BI' di Lombok, NTB, Sabtu, 21 April 2018.Meski begitu, lanjut dia, level pelemahan rupiah juga akan berdampak pada bisnis ekspor-impor Indonesia. Apalagi mata uang Dolar AS diprediksi masih akan mengalami penguatan, bukan hanya terhadap rupiah saja, tetapi juga mata uang negara lain di dunia."Secara keseluruhan dolar akan menguat bukan hanya terhadap rupiah tapi juga mata uang lainnya. Karena Fed mau naikkan bunga empat kali dan juga banyak capital ke sana. Pada saat perang dagang orang takut, maka dibeli aset yang paling aman yaitu berbasis dolar," jelas dia.Dirinya menambahkan BI selaku otoritas moneter bisa menggunakan cadangan devisa untuk meredam pelemahan rupiah. Di dalam negeri, makro ekonomi juga menunjukan kondisi yang baik sehingga mampu menjaga pelemahan rupiah."Makanya anggapan ekonomi makro kita mengalami keburukan itu tidak betul. BI harus selalu kadang monitor dan perlu intervensi. Kedua kita harus lihat regional arahnya ke mana? Kalau memang secara relatif melemah, kalau ditahan kita mau apa? Justru itu kita adjust bareng, untuk penaikan suku bunga juga," pungkasnya.(SAW)