Analis: Waspadai Penurunan IHSG

Bursa saham Amerika Serikat (AS) turun tajam setelah Caterpillar turun sebanyak 6,20 persen merespons kenaikan harga baja. Sementara itu, perusahaan-perusahaan lain, termasuk Lockheed dan 3M, juga merilis laporan yang di bawah estimasi dan memberikan sentimen tidak terlalu baik terhadap gerak saham-saham di Wall Street.Samuel Research Team mengungkapkan fokus investor saat ini adalah mengenai kekhawatiran biaya yang lebih tinggi setalah data imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun menembus level tiga persen didorong kombinasi kekhawatiran atas inflasi, tumbuhnya pasokan utang, serta meningkatnya biaya pinjaman Federal Reserve."Harga minyak melemah, setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan negosiasi kesepakatan baru dengan Iran untuk menahan program nuklirnya. Usulan ini berpotensi meredakan kekhawatiran sanksi terhadap Iran," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 25 April 2018.Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melemah mengikuti penurunan global. Adapun nilai tukar rupiah masih cenderung melemah terhadap USD. Sementara EIDO ditutup melemah. Diharapkan sejumlah sentimen positif bisa terus berdatangan guna mendorong IHSG berbaris di zona hijau.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 424,56 poin atau 1,74 persen, menjadi ditutup di 24.024,13 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 35,73 poin atau 1,34 persen, menjadi berakhir di 2.634,56 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 121,25 poin atau 1,70 persen, menjadi 7.007,35 poin.Caterpillar, perusahaan multinasional AS melaporkan laba dan pendapatan yang mengalahkan ekspektasi pasar. Namun demikian, saham perusahaannya merosot 6,2 persen dalam penutupan pasar setelah CFO Caterpillar Bradley Halverson mengatakan bahwa prospek perusahaan mengasumsikan bahwa kuartal pertama akan menjadi tingkat tertinggi untuk tahun ini.Saham 3M turun 6,79 persen setelah perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan, tetapi menurunkan prediksi laba setahun penuh. Musim pelaporan laba sejauh ini telah diawali dengan baik. Lebih dari 83 persen dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan kinerja keuangan mereka sudah melampaui estimasi laba, menurut FactSet.(ABD)