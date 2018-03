Tunda Bayar Bunga Obligasi, Saham TAXI Tetap Naik

Emiten PT Express Transindo Utama (TAXI) menunda pembayaran bunga obligasi. Penundaan ini untuk bunga obligasi I Taxi tahun 2014 ke 15 yang seharusnya disetorkan emiten ke rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku agen pembayaran pada 23 Maret 2018.Dalam laporan yang dihimpun, Kamis 29 Maret 2018. TAXI mengonfirmasi bahwa pembayaran itu akan dilakukan pada 5 April 2018 karena sedang mengumpulkan dana untuk membayar bunga obligasi itu.Penundaan itu sekaligus menegaskan aksi Pefindo lembaga pemeringkat rating yang sebelumnya menurunkan peringkat rating dari BB+ menjadi BB- terhadap obligasi I tahun 2014 TAXI senilai Rp1 triliun untuk periode 12 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari perusahaan serta laporan keuangan yang tak diaduit per 30 September 2017 dan laporan keuangan Audit per 31 Desember 2016.Alasan Pefindo menurunkan peringkat utang itu dengan melihat data dan informasi perusahaan serta laporan keuangan tak diaudit per 30 September 2017 dan laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2016.Meskipun melakukan penundaan pembayaran, pada perdagangan hari ini, saham TAXI terus melonjak. Saham emiten taksi berwarna putih itu naik 18 poin dengan berada pada Rp153 per lembar saham atau alami kenaikan sebanyak 13,33 persen. Volume perdagangannya mencapai 410 juta lembar saham.(SAW)