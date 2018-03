Rupiah Perdagangan Pagi Melemah Tipis ke Rp13.766/USD

Sumber: Bloomberg

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi jelang libur panjang terlihat melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.764 per USD. Meredanya kekhawatiran perang dagang masih memberikan kekuatan bagi USD yang akhirnya menekan nilai tukar rupiah.Mengutip Bloomberg, Kamis, 29 Maret 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah tipis ke Rp13.766 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.746 hingga Rp13.766 per USD dengan year to date return di minus 1,54 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.538 per USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 9,29 poin atau 0,04 persen, menjadi ditutup di 23.848,42 poin. Indeks S&P 500 melemah 7,62 poin atau 0,29 persen, menjadi berakhir di 2.605,00 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 59,58 poin atau 0,85 persen, menjadi 6.949,23 poin.Produk Domestik Bruto (PDB) riil Amerika Serikat (AS) meningkat pada tingkat tahunan 2,9 persen di kuartal keempat 2017, di atas konsensus pasar 2,7 persen, menurut perkiraan ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan, Rabu 28 Maret.Revisi naik dalam PDB riil mencerminkan revisi naik untuk belanja konsumsi pribadi dan investasi persediaan swasta, kata departemen itu. PDB riil AS meningkat 2,3 persen pada 2017, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 1,5 persen pada 2016."PDB kuartal keempat direvisi empat persepuluh lebih tinggi, dengan sedikit lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi dan investasi, serta sisanya dari persediaan. Revisi itu cukup moderat sehingga tidak mungkin memiliki banyak pengaruh terhadap pasar atau Fed," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.(ABD)