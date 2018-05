Rupiah 'Parkir' di Rp14.052/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp14 ribu per USD. Gerak mata uang Garuda terus tertekan hingga penutupan perdagangan sore.Bloomberg, Selasa, 8 Mei 2018, mencatat rupiah ditutup melemah ke level Rp14.052 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di Rp14.004 per USD.Rupiah terpantau melemah hingga 51 poin atau setara 0,36 persen. Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di level Rp14.004-Rp14.053 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 3,64 persen.Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp14.048 per USD, yang mencapai 53 poin atau setara 0,38 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke level Rp14.036 per USD.Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada sebelumnya berharap tingkat kepanikan pelaku pasar diharapkan mereda termasuk sentimen positif dari dalam negeri bisa berdatangan secara signifikan agar menarik minat pelaku pasar terhadap nilai tukar rupiah."Kepanikan harus mereda dan sentimen dalam negeri lebih positif. Sehingga pelemahan rupiah dapat lebih tertahan. Jangan menyentuh posisi di atas Rp14.000 per USD," kata dia seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, ‎Selasa, 8 Mei 2018.Reza mengatakan ‎masih adanya kekhawatiran tentang peningkatan inflasi telah mendorong perkiraan kenaikan tingkat suku bunga acuan oleh the Fed yang akhirnya berimbas pada kenaikan USD. Sementara itu, sentimen dari dalam negeri belum kuat untuk mengangkat rupiah.‎"Hasilnya belum cukup kuat juga untuk membuat rupiah di zona hijau," jelas dia, seraya menambahkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah lebih terbatas lantaran rupiah akan bergerak di kisaran support Rp14.025 per USD, sedangkan posisi resisten berada di Rp13.987 per USD.(AHL)