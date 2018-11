Analis: Rupiah Diuntungkan Pelemahan USD

Dolar Amerika Serikat (USD) diramal melemah terhadap sejumlah mata uang kuat dunia seperti euro dan poundsterling. Indeks USD dinilai akan bergerak di level 96,5-96,9 yang didorong ekspektasi disahkannya draf perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa oleh parlemen Inggris atau Brexit.Sementera itu, Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, draf APBN Italia yang baru untuk tahun depan diperkirakan disetujui komite Uni Eropa seiring asumsi utang Italia yang diperkirakan mengalami penurunan. Hal tersebut kemungkinan menjadi sentimen positif bagi mata uang euro.Di sisi lain, tambah Ahmad Mikail, data inflasi Amerika Serikat di Oktober tercatat 2,5 persen (yoy) sesuai dengan konsensus yang menandakan semakin kuatnya kemungkinan the Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan di Desember. Rupiah diperkirakan diuntungkan dari pelemahan indeks USD tersebut dan menguat hari ini."Rupiah diperkirakan bergerak menguat ke level Rp14.700 sampai dengan Rp14.790 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 15 November 2018.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 205,99 poin atau 0,81 persen menjadi ditutup di 25.080,50 poin. Indeks S&P 500 berkurang 20,60 poin atau 0,76 persen, menjadi berakhir di 2.701,58 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup merosot 64,48 poin atau 0,90 persen, menjadi 7.136,39 poin.Saham Apple jatuh 2,82 persen dan ditutup pada USD186,78 per saham. Saham perusahaan merosot ke dalam pasar beruang karena diperdagangkan lebih dari 20 persen di bawah level tertinggi sepanjang waktu baru-baru ini.Penurunan saham Apple terjadi setelah peringkatnya diturunkan oleh Analis Guggenheim Partners yang memperkirakan penurunan 5,0 persen dalam penjualan iPhone pada 2019. Saham-saham keuangan AS juga mundur setelah anggota Kongres Demokrat Maxine Waters mengatakan upaya pemerintah Trump untuk mengekang regulasi perbankan akan berakhir.(ABD)