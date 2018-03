OJK: IHSG Jatuh Bukan karena Perang Dagang Trump

: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bukan karena kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait perang dagang dengan Tiongkok. IHSG lebih dipengaruhi kebijakan bank sentral AS, the Fed, yang dinaikkan 25 basis poin (bps).Pada pembukaan perdagangan tadi, IHSG sempat berada di level 6.138 melemah 115,96 poin atau setara 1,9 persen. Sementara pada perdagangan sesi I, IHSG ditutup anjlok 107,884 poin atau setara 1,725 persen ke posisi 6.146."Enggak (terkait perang dagang Trump), respons sementara saja. Ini lebih sementara, karena kenaikan suku bunga AS, Kamis kemarin," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso ditemui di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Maret 2018.Dirinya memperkirakan aksi ambil untung investor yang bersifat sementara juga membuat IHSG melemah. Namun dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup baik, Wimboh meyakini dana keluar akan kembali masuk ke Indonesia."Biasalah mungkin kalau di portofolio itu pasti investor mencari return yang menguntungkan. Tapi portofolio itu kan sementara. Kita sudah pengalaman dan sudah bebrapa kali. Saat ada kenaikan suku bunga Fed pasti ada respons begitu," jelas dia.Lebih lanjut, Wimboh memperkirakan sentimen positif dari eksternal dan internal akan membuat IHSG kembali rebound. Dengan begitu, pelemahan yang terjadi sekarang ini dinilai belum mengkhawatirkan.(AHL)