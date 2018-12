Rupiah Masih Rentan Melemah

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) hari ini diprediksi masih tertahan, bahkan lebih rentan melemah meski pada penutupan perdagangan kemarin menunjukkan penguatan. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa berdatangan agar rupiah berbalik arah ke zona hijau.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada meyakini gerak nilai tukar rupiah akan berada di sekitar Rp14.588 sampai Rp14.610 per USD. Menurutnya pergerakan rupiah dapat berpotensi menguat jika ada sentimen yang signifikan mampu membuat laju rupiah terapresiasi."Diharapkan masih ada sentimen positif terutama dari dalam negeri yang dapat menahan pelemahan rupiah hari ini," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.Reza mencermati laju dolar Amerika Serikat tidak bisa diprediksi sehingga rupiah harus berhati-hati jika sewaktu-waktu USD mengalami penguatan dan dapat melibas rupiah.Untuk diketahui pada penutupan perdagangan kemarin, mata uang rupiah mengalami penguatan. Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 10 poin dengan berada pada di level Rp14.597 per USD. Sementara Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah stagnan di Rp14.595 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada Rp14.577 per USD.(ABD)