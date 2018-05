BEI Raih The Best Companies to Work for in Asia 2018

Bursa Efek Indonesia (BEI) meraih penghargaan The Best Companies to Work for in Asia 2018. Penghargaan yang sudah didapatkan dua kali berturut-turut ini diberikan oleh HR Asia sebagai salah satu media busnies international.Direktur Utama BEI Tito Sulistio menjelaskan penghargaan tersebut diberikan lantaran pihaknya menerapkan dua hal yang dijalankan secara seimbang yaitu fun and responsibility serta sales result a mix."Di BEI itu ada fun and responsibility. Kalau kebanyakan fun tidak ada output. Sebaliknya kalau hanya tanggung jawab maka pekerja hanya akan jadi robot," ujar Tito, di Hotel JW Mariot, Jakarta, Jumat malam, 4 Mei 2018Sedangkan untuk sales result a mix, lanjut Tito, dilakukan untuk menjaga budaya kerja yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab keberhasilan dengan semua sektor penunjang. Hal itu dianggap penting karena semua sektor yang ada di BEI memiliki kepentingan yang sama."Tidak ada yang paling berjasa di perusahan ini. Orang pencatatan kalau enggak ada maka enggak ada yang mencatatkan. Orang perdagangan kalau enggak ada, maka tidak ada yang dagangin. Office boy kalau tidak ada, maka tidak ada yang menyediakan minuman. Jadi ini sales result a mix," tukasnya.Adapun penghargaan itu telah melalui seleksi sebanyak 220 negara di seluruh negara di Asia. Adapun 35 pertanyaan diberikan kepada karyawan untuk mengukur indikator keberhasilan. Penilaian tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap partisipasi karyawan, budaya kerja, dan kesempatan pengembangan diri.(ABD)