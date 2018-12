Rupiah Jeblok, IHSG Terkoreksi

: Mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali tertekan. Pelemahan rupiah pun menyeret gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).Mengutip Bloomberg, Senin, 16 Desember 2018, rupiah melemah ke level Rp14.618 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp14.602 per USD.Pergerakan rupiah terpantau melemah hingga mencapai 37,2 poin atau setara 0,26 persen. Adapun rentang gerak rupiah pagi ini berada di Rp14.602-Rp14.625 per USD.Sementara itu gerak IHSG melemah 9,166 poin atau setara 0,149 persen ke posisi 6.160. Volume perdagangan saham tercatat sebanyak 340 juta lembar senilai Rp206,1 miliar. Sebanyak 107 saham menguat, 83 saham melemah, 118 saham stagnan, dan terjadi 20.087 kali frekuensi.Senior Analyst CSA Research Indtitute Reza Priyambada sebelumnya memprediksi adanya penguatan dalam gerak IHSG yang sempat menyentuh dan melampaui area middle bolling band."Sehingga memberikan peluang bagi rupiah untuk dapat kembali bergerak menguat," ujar Reza dalam riset hariannya, Senin, 17 Desember 2018.Reza menuturkan, adanya sentimen positif dari dalam negeri akan sangat membantu dan mempertahankan kenaikan tersebut."Diharapkan masih adanya sentimen positif terutama dari dalam negeri untuk dapat mendukung kenaikan," ucap dia.(AHL)