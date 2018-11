Rupiah Pagi Libas Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terlihat melakukan reli terbukti dengan menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.805 per USD. Masuknya arus modal ke Tanah Air masih memberikan dampak positif untuk nilai tukar rupiah tidak mudah terhempas ke zona merah.Mengutip Bloomberg, Rabu, 14 November 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.782 per USD. Sementara itu, untuk day range berada di kisaran Rp14.762 hingga Rp14.782 per USD dengan year to date return di 8,91 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.534 per USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 100,69 poin atau 0,40 persen menjadi 25.286,49. Sedangkan S&P 500 merosot sebanyak 4,04 poin atau 0,15 persen menjadi 2.722,18. Indeks Nasdaq Composite meningkat 0,01 poin atau 0,0001 persen menjadi 7.200,88.Saham Exxon Mobil dan Boeing masing-masing turun 2,29 persen dan 2,11 persen, memimpin lambannya di indeks Dow Jones. Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih rendah, dengan energi turun 2,39 persen, pecundang terbesar di antara sektor-sektor tersebut.Sektor teknologi ditutup 0,09 persen lebih tinggi, memberikan beberapa keuntungan yang baik dalam perdagangan awal. Pasar pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) bergerak cukup stabil, dengan semua tiga indeks utama berayun sering antara wilayah positif dan negatif."Para pembeli dan penjual saling berperang setiap hari. Ketika kami melihat perjanjian perdagangan besar sedang direformasi dan konsensus baru mengenai suku bunga, serta ketidakpastian mata uang, itu menyebabkan jenis tindakan ini," kata seorang pedagang di Wellington Shields & Co LLC John Monaco.Di sisi ekonomi, indeks optimisme bisnis kecil Amerika Serikat turun menjadi 107,4 pada Oktober dibandingkan dengan posisi 107,9 pada September, menurut laporan yang dirilis oleh Federasi Nasional Bisnis Independen. Pembacaan tersebut menandai level terendah selama empat bulan.(ABD)