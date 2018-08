Rupiah Tembus Rp14.710/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.680 per USD. Tingginya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) memberikan kekuatan bagi USD yang akhirnya menekan gerak nilai tukar rupiah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 31 Agustus 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka jatuh dan menembus posisi Rp14.710 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.710 dengan year to date return di 8,52 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.501 per USD.Di sisi lain, indeks dolar Amerika Serikat meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna rilis data ekonomi. Bahkan, rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) juga memberikan efek terhadap gerak USD.Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik sebanyak 0,13 persen ke 94,73 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1664 dari USD1,1698 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3012 dari USD1,3020 di sesi sebelumnya.Sementara itu, dolar Australia merosot ke USD0,7256 dibandingkan dengan USD0,7299. Sedangkan USD membeli 111,04 yen Jepang, lebih rendah dari 111,69 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9694 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9713 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2990 dolar Kanada dari 1,2917 dolar Kanada.Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average menurun 137,65 poin atau 0,53 persen menjadi 25.986,92. Sedangkan S&P 500 jatuh sebanyak 12,91 poin atau 0,44 persen menjadi 2.901,13. Indeks Nasdaq Composite turun 21,32 poin atau 0,26 persen menjadi 8.088,36.(ABD)