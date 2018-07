USD Lemah, Rupiah Ditaksir Menguat

: Pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) masih kembali melanjutkan pelemahannya terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya. Hal ini diprediksi akan menjadi sentimen positif bagi rupiah.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan USD melemah terhadap sejumlah mata uang lainnya meskipun terdapat rilis positif dari angka pertumbuhan produk domestik bruto (Gross Domestic Product/GDP) di level 4,1 persen.Meski sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar, namun masih ada kekhawatiran akan pertumbuhan di semester berikutnya terutama dengan masih adanya ancaman perang dagang antara AS dan Tiongkok sehingga membuat laju USD kehilangan momentum.Sementara itu, dari dalam negeri, laju rupiah kembali mampu memanfaatkan sentimen USD tersebut dan bergerak menguat.Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Bank Indonesia sebelumnya menyampaikan rencana kebijakan untuk meredam pelemahan rupiah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut menyampaikan akan membujuk pengusaha besar untuk mau memulangkan devisanya ke Indonesia. Langkah-langkah ini cukup mendapat respons positif pelaku pasar sehingga rupiah bisa bergerak positif."Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.422 per USD sampai Rp14.409 per USD," ucap Reza dalam riset hariannya, Senin, 30 Juli 2018.Menurutnya, pergerakan rupiah yang mampu memanfaatkan sentimen yang ada terutama dengan pergerakan USD yang sedang melemah diharapkan dapat bertahan sehingga memperbesar peluang rupiah untuk kembali melanjutkan pergerakan positifnya.Meski demikian, dia mengimbau pelaku pasar tetap mencermati dan mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat rupiah kembali melemah.(AHL)