Ketegangan Perang Dagang Mereda, IHSG Berpotensi Menguat

: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan akan menguat menyusul meredanya ketegangan perang dagang."Kami melihat IHSG pada pekan ini, terutama untuk Senin ini mampu menguat seiring dengan penguatan bursa Amerika Serikat (AS) pada hari perdagangan terakhir (Kamis), lalu meredanya ketegangan seputar perang dagang, serta positifnya EIDO pada perdagangan terakhirnya," papar tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil analisanya, Senin, 2 April 2018.Menurut analisa tersebut, bursa saham AS tutup seiring dengan libur Paskah dan hanya segelintir bursa Asia yang melakukan perdagangan, antara lain Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan."Di mana penutupan perdagangan bursa tersebut relatif bervariatif dengan para pelaku pasar cenderung menantikan kelanjutan rencana AS untuk memberlakukan tarif kepada Tiongkok," jelas analisa tersebut.Adapun dari dalam negeri, bursa IHSG tutup pada Jumat lalu seiring dengan hari Jumat Agung, setelah sehari sebelumnya ditutup positif di level 6.188,9 (+0,78 persen) mengikuti naiknya sebagian besar bursa Asia Pasifik dan Eropa.(AHL)