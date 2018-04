IHSG Menguat 35,90 Poin

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan hari ini. Kenaikan IHSG didorong sentimen positif dari bursa global serta kenaikan harga minyak pasca mulai meredanya perang di Timur Tengah.IHSG Kamis, 19 April 2018 tercatat mengalami kenaikan 35,90 poin atau 0,57 persen. Volume perdagangan mencapai 7,5 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,8 triliun.Sektor yang mendorong laju indeks adalah aneka industri, manufaktur, serta konsumer. Sektor yang menghambat indeks adalah keuangan. Sebanyak 217 sektor saham naik, 151 sektor saham turun, dan 116 sektor saham stagnan.Indeks saham Amerika Serikat (AS) semalam ditutup menguat di tengah laporan quarterly earnings beberapa emiten yang tercatat di atas ekspektasi. Sedangkan dari pasar Eropa, bursa menguat didorong oleh saham berbasis komoditi. Dari update data makro, pasar tengah menantikan data existing home sales AS dan Indeks Manufaktur.Tim Analis Samuel Research mengatakan harga minyak dunia ditransaksikan naik seiring dengan rilisnya data yang menunjukan penurunan stockpiles, sedangkan harga emas naik sebagai akibat kenaikan permintaan instrumen safe haven.(SAW)