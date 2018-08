Pelemahan Rupiah Dorong Imbal Hasil SUN Menguat

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik didorong oleh pelemahan rupiah akibat meningkatnya isu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Adapun imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,70-7,80 persen."Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0061, FR0035, FR0043, FR0063, dan FR0071," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Kamis malam masing-masing turun sebanyak tiga bps ke level 2,98 persen dan 3,10 persen. Turunnya imbal hasil treasury AS tersebut didorong oleh penguatan USD sebagai save haven di tengah perang dagang.Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober, patokan internasional, bertambah USD1,06 atau 1,5 persen menjadi ditutup pada USD73,45 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, naik USD1,30 atau 1,9 persen menjadi menetap di USD68,96 per barel di New York Mercantile Exchange.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 7,66 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup di 25.326,16 poin. Indeks S&P 500 naik 13,86 poin atau 0,49 persen menjadi berakhir di 2.827,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 95,40 poin atau 1,24 persen menjadi 7.802,69 poin.Saham Apple naik 2,92 persen menjadi ditutup pada USD207,39 per saham, mengangkat nilai pasarnya di atas angka USD1 triliun. Saham pembuat iPhone itu telah melonjak sejak melaporkan laba kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan setelah bel penutupan perdagangan. Saham Apple melonjak 5,9 persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat.(ABD)