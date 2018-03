Rupiah Masih Cenderung Tertekan

: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) diproyeksikan masih akan cenderung tertekan sepanjang hari ini. Apalagi masih ada sentimen yang datang dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok."Perang dagang antara AS dan Tiongkok dapat berimbas pada ekonomi Indonesia. Maka rupiah yang melemah hingga perdagangan Jumat, 23 Maret 2018 membuka peluang untuk kembali terjadinya pelemahan," sebut Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, dalam keterangan risetnya, Senin, 26 Maret 2018.Namun demikian, Reza berharap pelemahan dapat lebih terbatas untuk menjaga rupiah tidak melemah lebih dalam.Oleh karena itu, dia mengimbau investor tetap mencermati dan mewaspadai terhadap sentimen yang membuat rupiah tertahan kenaikannya. Nilai rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.802 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.769 per USD.Reza mengatakan, mata uang rupiah yang melemah di akhir pekan kemarin, seiring masih minimnya sentimen yang datang dari dalam negeri. Padahal, gerak USD sedang mengalami pelemahan, seiring berkurangnya meniat pelaku pasar terhadap USD, karena kekhawatiran perang dagang AS-Tiongkok akan menggangu perekonomian di negeri Paman Sam.Di sisi lain, sambung dia, mata uang euro pun sempat melemah, sejalan dengan adanya survei ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di zona Eropa lebih lambat dan masih melemah."Kemudian, kenaikan suku bunga The Fed dikhawatirkan akan memicu potensi aliran modal yang keluar dari Indonesia pun memberikan sentimen bagi rupiah," tutur Reza.Selain itu, Reza menambahkan, keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan tingkat suku bunga di 4,25 persen dikhawatirkan akan memperbesar peluang terjadinya capital outflow. "Itu juga memberikan dampak bagi rupiah," tukas Reza.(AHL)