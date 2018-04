Analis Prediksi IHSG Bergerak Menguat

Indeks Dow Jones dan S&P 500 semalam ditutup menguat di tengah laporan keuangan Boeing dan Facebook yang tercatat di atas ekspektasi. Dari pasar Eropa indeks turun mengikuti kenaikan imbal hasil yang telah melemahkan kepercayaan para investor di pasar keuangan."Dari pasar komoditas dunia harga emas naik sedangkan harga minyak dunia menguat dibarengi dengan naiknya US crude stocks," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 26 April 2018.Dari pasar APAC beberapa bursa yang telah beroperasi perdagangannya bergerak bervariasi. Dari pasar dalam negeri, Samuel Research Team mengungkapkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) potensi merefleksikan kenaikan bursa global di tengah masa earnings season."Nilai tukar rupiah Rp13.920 per USD sedangkan pasar EIDO melemah," ungkap Samuel Research Team.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 59,7 poin atau 0,25 persen, menjadi ditutup di 24.083,83 poin. Indeks S&P 500 bertambah 4,84 poin atau 0,18 persen, menjadi berakhir di 2.639,40 poin. Sementara Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 3,62 poin atau 0,05 persen, menjadi 7.003,74 poin.Imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun diperdagangkan sekitar 3,02 persen pada Rabu 25 April, setelah menembus di atas tiga persen untuk pertama kalinya sejak 2014 di sesi sebelumnya. Imbal hasil, barometer untuk suku bunga KPR dan instrumen keuangan lainnya, telah melonjak pada April di tengah tanda-tanda kenaikan inflasi.(ABD)