Pelemahan Rupiah Belum Berpengaruh ke Kinerja Bank Mandiri

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (Persero) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga mendekati Rp14.000 per USD belum mempengaruhi kinerja perseroan. Namun pelemahan rupiah akan berdampak panjang bila fluktuasi berlangsung lama."Kita kan secara disiplin menjaga supaya currency eksposure yang tidak tinggi. Jadi kalau untuk directly enggak," katanya di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.Kartika menuturkan dampak negatif terhadap kinerja bank Mandiri akan terjadi lewat nasabah yang bisnisnya bergantung dari impor bahan baku. Sebaliknya, nasabah akan diuntungkan jika menggenjot kinerja ekspor. Saat rupiah anjlok maka nilai ekspor produk-produk Indonesia akan lebih tinggi."Karena nasabah-nasabah yang seperti batu bara, sawit ongkosnya rupiah malah jualnya di dolar, jadi malah beberapa segmen tertentu sebenarnya malah tambah profit karena dia kan jualnya ekspor semua," tutur dia.Namun demikian, Indonesia dinilai sudah lebih siap menghadapi fluktuasi Rupiah dibandingkan saat krisis ekonomi pada 1998 dan 2008. "Itu rasanya kita sudah semakin siap kepada fluktuasi currency," pungkasnya.Seperti diketahui, nilai tukar nyaris mencapai Rp14.000 per Dolar AS. Rupiah mengalami pelemahan tajam pada penutupan Jumat, 21 April 2018 ke level Rp13.893 per USD. Pelemahan terus berlanjut hingga Selasa, 24 April 2018 yang dibuka di level Rp13.970 per USD. Hal itu menimbulkan kekhawatiran Rupiah dapat menembus batas psikologi.(SAW)