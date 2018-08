IHSG Bertahan di Level 6.000

: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menembus level 6.000 pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG mendapatkan sentimen positif dari membaiknya kinerja emiten pada semester I-2018 serta membaiknya bursa AS.IHSG, Rabu, 1 Agustus 2018 mencapai 6.034.55 atau naik 96 poin. Sementara JII naik 15,54 poin dan LQ45 naik 20,45 poin. Volume perdagangan mencapai 6,1 miliar lembar saham dengan nilai sebanyak Rp7,1 triliun.Semua sektor bergerak menguat yang dipimpin oleh sektor industri dasar. Sektor yang paling kecil mendorong laju indeks adalah properti. Sebanyak 266 saham naik, 143 saham turun, dan 122 saham tak bergerak.Samuel Research Team menambahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebanyak 1,52 persen kemarin dengan dana asing mencatatkan net sell di pasar reguler sebesar Rp210 miliar. IHSG diperkirakan masih akan mendapat tekanan hari ini."EIDO ditutup melemah dengan rupiah di level Rp14.420 per USD," sebut Samuel Research Team.Adapun indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 108,36 poin atau 0,43 persen menjadi 25.415,19. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,69 poin atau 0,49 persen menjadi 2,816.29. Indeks Nasdaq Composite naik 41,78 poin, atau 0,55 persen, menjadi 7.671,79.Pengeluaran konsumen AS meningkat sebanyak 0,4 persen pada Juni karena rumah tangga menghabiskan lebih banyak untuk restoran dan akomodasi, Departemen Perdagangan AS mengatakan. Sementara itu, indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), yang juga merupakan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve, naik sebanyak 0,1 persen.(SAW)