Rupiah Pagi Perkasa di Rp14.561/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau perkasa dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.580 per USD. Mata uang negara Paman Sam tumbang lantaran para investor tengah mengawasi pertemuan kebijakan moneter yang dilakukan Federal Reserve.Mengutip Bloomberg, Selasa, 18 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.561 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.557 hingga Rp14.561 per USD dengan year to date return di 7,40 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14,307 per USD.Adapun USD turun tajam pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), menghapus kenaikan dari level tertinggi 19 bulan pada Jumat lalu. Hal itu terjadi karena para investor terus mengawasi pertemuan kebijakan Federal Reserve pada 18-19 Desember.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1350 dari USD1,1303 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2629 dari USD1,2579 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7177 dibandingkan dengan USD0,7178.Kemudian USD membeli 112,75 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9925 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9977 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3408 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3374 dolar Kanada.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 507,53 poin atau 2,11 persen menjadi 23.592,98. Sedangkan S&P 500 turun 54,0 poin, atau 2,08 persen menjadi 2.545,94. Indeks Nasdaq Composite turun 156,93 poin, atau 2,27 persen menjadi 6.753,73.Posisi Dow Jones saat ini 11 persen lebih rendah dari level tertingginya dalam 52 minggu, sementara S&P 500 turun sebanyak 12 persen dibandingkan dengan rekor tertinggi. Indeks Volatilitas CBOE, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik dalam ekuitas, mencapai level tertinggi di 23,79.(ABD)