Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah setelah adanya sinyal kenaikan suku bunga The Fed pada pekan ini.Bloomberg, Rabu, 21 Maret 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 13 poin atau 0,09 persen dengan berada pada Rp13.761 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 15 poin atau 0,11 persen dengan berada pada Rp13.758 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah dua poin dengan berada pada Rp13.759 per USD.Sebelumnya pengamat memperkirakan dolar AS akan menguat hari ini jelang rapat Federal Open Market Commitee (FOMC) The Fed besok yang diperkirakan akan menaikkan tingkat suku bunga acuan Fed Fund Rate sebesar 25 bps.Data industrial production indeks AS yang kuat di Februari naik 1,1 persen (mom) dibandingkan Januari sebesar minus 0,3 persen (mom) juga diperkirakan dapat membantu kinerja dolar AS dibandingkan mata uang utama dunia lainnya."Rupiah kemungkinan bergerak melemah terhadap dolar AS seiring sentimen positif terhadap dolar tersebut. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.730 per USD hingga Rp13.780 per USD," jelas dia.(SAW)