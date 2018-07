Rupiah Tertekan Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi BI

: Pernyataan Bank Indonesia (BI) yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1 persen membuat pergerakan nilai tukar rupiah menyentuh level Rp14.530 per USD."Pelemahan kurs salah satunya disebabkan statement BI yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1 persen," kata Peneliti Institute for Development Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Medcom.id, Jumat, 20 Juli 2018.Ia memprediksi rupiah hari ini akan melemah di kisaran Rp14.430 sampai Rp14.520 per USD. Menurutnya pernyataan BI yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi membuat sentimen negatif, sehingga langsung berubah pesimistis."Biasanya BI akan menjaga ekspektasi pasar dengan tone yang positif. Namun Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin membuktikan sebaliknya," ucap dia.Kemudian, lanjut Bhima, langkah BI yang kelihatannya tidak lagi menaikkan bunga acuan sampai akhir tahun membuat investor cenderung menahan diri. Padahal ruang pengetatan moneter diprediksi akan terjadi satu kali lagi."Kemungkinan berikutnya BI sedang menunggu fenomena super dolar memuncak pada pertengahan semester II sehingga 7ddr mungkin dinaikkan lagi 25 bps," jelas dia.Dalam RDG sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekspor terindikasi tidak sekuat prakiraan. Hal itu terjadi karena dipengaruhi komoditas global yang menurun. Prakiraan net ekspor yang tidak sekuat prakiraan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi 2018 yang diprakirakan mendekati batas bawah kisaran proyeksi 5,1-5,5 persen.(AHL)