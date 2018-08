Eskalasi Perang Dagang Picu Rupiah Terpukul ke Rp14.550/USD

Dolar Amerika Serikat (USD) diproyeksikan menguat di sekitar level 95,0-95,50 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Hal tersebut didorong oleh eskalasi perang dagang yang meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Ada harapan agar perang dagang tersebut bisa segera berhenti demi kepentingan bersama.Adapun ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan meningkatkan tarif impor barang Tiongkok dari 10 persen menjadi 25 persen dari USD200 miliar dibalas dengan ancaman retaliasi dari Tiongkok. Ancaman dari Menteri Perdagangan Tiongkok untuk melakukan aksi balasan jika tarif tersebut jadi dikenakan memperburuk isu perang dagang AS-Tiongkok."Yuan terdepresiasi sebesar 0,29 persen semalam ke level 6,84 per USD. Pelemahan yuan tersebut mendorong pelemahan rupiah. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.500 sampai dengan Rp14.550 per USD," kata Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.Adapun pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1584 dibandingkan dengan USD1,1664 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3019 dibandingkan dengan USD1,3127 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7361 dibandingkan dengan USD0,7399.Sementara itu, USD dibeli 111,70 yen Jepang atau lebih tinggi dibandingkan dengan 111,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9956 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9919 franc Swiss dan naik menjadi 1,3027 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2994 dolar Kanada.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 7,66 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup di 25.326,16 poin. Indeks S&P 500 naik 13,86 poin atau 0,49 persen menjadi berakhir di 2.827,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 95,40 poin atau 1,24 persen menjadi 7.802,69 poin.Saham Apple naik 2,92 persen menjadi ditutup pada USD207,39 per saham, mengangkat nilai pasarnya di atas angka USD1 triliun. Saham pembuat iPhone itu telah melonjak sejak melaporkan laba kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan setelah bel penutupan perdagangan. Saham Apple melonjak 5,9 persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat.(ABD)