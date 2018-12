BEI: Stigma Minat Investor Turun di Tahun Pemilu Salah

: Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan stigma saat tahun politik akan menyurutkan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal adalah keliru.Head of Strategy Potential Issuer Development BEI Yogi Brilliana mengatakan berdasarkan data historis pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat tahun pemilu justru stabil.Dia mencontohkan pada periode 2009 dan 2014, gerak IHSG yang mencerminkan permintaan pasar justru konsisten di tahun pemilu."Stigma yang keliru juga kalau misalnya di tahun pemilu, minat investor kecil," kata Yogi di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.Ia mengimbau kepada pengusaha atau calon emiten untuk tidak ragu dalam mengambil aksi pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) di tahun pemilu.Sebab, biasanya kecenderungan permintaan investor berkurang bukan terjadi di tahun pemilu melainkan satu tahun sebelum tahun pemilu."Kekhawatirannya itu justru terjadi di sebelum pemilu. Karena mereka masih wait and see," ujar dia."Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun IPO di tahun pemilu," tukas dia.(AHL)