Rupiah Pagi Terhempas ke Rp14.515/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terlihat terhempas ke zona negatif dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.496 per USD. Sejumlah katalis positif diharapkan bisa terus berdatangan guna memicu rupiah berbalik arah ke wilayah yang lebih baik.Mengutip Bloomberg, Jumat, 14 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.515 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.513 hingga Rp14.527 per USD dengan year to date return di 7,17 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.305 per USD.Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1366 dibandingkan dengan USD1,1365 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,2660 dibandingkan dengan USD1,2632 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,7227 dibandingkan dengan USD0,7219.Sedangkan USD membeli 113,60 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9933 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9928 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3355 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3350 dolar Kanada.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 70,11 poin atau 0,29 persen menjadi 24.597,38. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 0,53 poin atau 0,02 persen menjadi 2.650,54. Indeks Nasdaq Composite turun 27,98 poin atau 0,39 persen menjadi 7.070,33.Pasar optimistis di sesi awal dengan Dow Jones melompat lebih dari 200 poin pada level tertingginya. Optimisme tentang perdagangan dan reli saham General Electric (GE) berkontribusi pada kenaikan awal ekuitas, namun ketidakpastian masih bertahan dan membatasi kenaikan pasar, para ahli mencatat.Saham Procter & Gamble dan McDonald's masing-masing naik 2,62 persen dan 1,61 persen, memimpin kenaikan di Dow Jones. Nike dan DowDupont menurun, di antara pemain terburuk dalam indeks 30 saham. Saham GE melonjak lebih dari tujuh persen pada Kamis waktu setempat setelah analis JP Morgan meningkatkan stok.(ABD)