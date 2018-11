IHSG Naik, Rupiah Kokoh di Rp14.580/USD

: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini ditutup naik. IHSG pada perdagangan hari ini mengalami rebound karena pasar tengah menantikan beberapa data penting seperti data manufaktur, new home sales, inventori ritel, personal income, dan pengeluaran pemerintah Amerika Serikat (AS).IHSG Kamis, 22 November 2018 berada pada level 5.990 atau naik 42 poin. Volume perdagangan mencapai 7,7 miliar lembar saham dan nilai transaksi berada pada Rp6,9 triliun. Sebanyak 178 saham naik dan 243 saham turun. Sektor saham yang paling naik adalah konsumer, dan sektor yang paling anjlok adalah pertambangan.Sementara dari pasar dalam negeri, Samuel Research Team mengungkapkan IHSG perdagangan Rabu, 21 November ditutup melemah di tengah minimnya katalis penggerak. Nilai tukar rupiah cenderung datar dan ditransaksikan pada level Rp14.607 per USD dari Rp14.603 per USD di hari sebelumnya dan pasar EIDO naik."IHSG kami perkirakan hari ini akan cenderung bergerak terbatas dengan potensi ditutup melemah," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 22 November 2018.Rupiah menguat 22,5 poin, menurut data Bloomberg dengan berada pada Rp14.580 per USD. Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah naik 25 poin dengan berada pada Rp14.575 per USD. Kemudian Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.592 per USD.Sementara analis sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi melemah lantaran adanya sentimen negatif yang datang dari luar negeri. sentimen tersebut adalah penguatan nilai mata uang Eropa yang membuat pelaku pasar beralih ke mata uang tersebut.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan gerak rupiah hari ini akan berada pada rentang Rp14.575 sampai Rp14.610 per USD."Adanya kenaikan EUR membuat pelaku pasar beralih ke mata uang tersebut," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 22 November 2018(SAW)