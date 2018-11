Rupiah Unjuk Gigi di Rp14.331/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat menguat dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.382 per USD. Sejumlah sentimen positif diharapkan terus berdatangan yang nantinya memperkuat gerak rupiah agar tidak mudah terhempas ke zona merah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 30 November 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka kokoh di Rp14.331 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.331 hingga Rp14.334 per USD dengan year to date return di 5,75 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.063 per USD.Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1388 dibandingkan dengan USD1,1376 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2782 dibandingkan dengan USD1,2834 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7319 dari USD0,7314.Sementara itu, USD membeli 113,43 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9963 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9930 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3274 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3271 dolar Kanada.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 27,59 poin atau 0,11 persen, menjadi ditutup di 25.338,84 poin. Indeks S&P 500 melemah 5,99 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 2.737,80 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 18,51 poin atau 0,25 persen lebih rendah menjadi 7.273,08 poin.Saham Boeing naik 2,72 persen memimpin kenaikan pada Dow, sedangkan saham Intel turun 2,37 persen memimpin penurunan dalam indeks 30-saham. Lima dari 11 sektor S&P 500 ditutup lebih rendah, dengan sektor teknologi turun 0,95 persen, pemain terburuk di antara sektor-sektor lainnya.Risalah pertemuan the Fed yang dirilis pada Kamis 29 November menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga pada Desember adalah dimungkinkan, tetapi para pejabat bank sentral AS jauh lebih tidak pasti tentang jalannya kebijakan moneter pada 2019.(ABD)