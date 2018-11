Rupiah Diprediksi Melemah

Nilai tukar rupiah diprediksi masih melemah karena meningkatnya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Meski demikian, tetap ada harapan katalis positif berdatangan ke dalam negeri guna mencegah rupiah melemah lebih dalam atau nantinya bergerak ke area hijau.Senior Analyst CSA Research Reza Priyambada mengatakan penguatan USD yang akhirnya menekan mata uang Garuda menyulitkan rupiah berbalik arah menuju penguatan. Pergerakan rupiah akan berada di rentang Rp14.785 hingga Rp14.840 per USD."Masih meningkatnya permintaan akan USD membuat pergerakannya cenderung meningkat sehingga dapat menghalangi potensi rupiah untuk berbalik arah," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 13 November 2018.Nilai tukar rupiah pada Senin, 12 November 2018 kembali melemah. Pergerakan ini disinyalir karena imbas dari pernyataan the Fed yang akan menaikkan tingkat suku bunganya sehingga membuat pergerakan USD kembali meningkat.Selain itu, meningkatnya aksi beli pada surat utang Pemerintah AS serta aksi lepas mata uang Eropa (EUR) dan mata uang Brintania Raya (GBP) oleh pelaku pasar seiring belum adanya kepastian terhadap kesepakatan Brexit juga sebagai pemicu peningkatan level USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 602,12 poin atau 2,32 persen menjadi ditutup di 25.387,18 poin. Sedangkan indeks S&P 500 kehilangan 54,79 poin atau 1,97 persen menjadi berakhir pada 2.726,22 poin dan Komposit Nasdaq ditutup turun 206,03 poin atau 2,78 persen menjadi 7.200,87 poin.Saham Apple jatuh 5,0 persen setelah beberapa pemasok ke perusahaan, termasuk Lumentum Holdings Inc, yang komponennya menggerakkan teknologi Face ID iPhone, memangkas proyeksi mereka. Penurunan Apple menghambat Nasdaq, yang turun lebih dari dua persen.(ABD)