Analis Sebut Pelemahan Rupiah Masih Berpeluang Terjadi

Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masih sangat besar terjadi di sepanjang hari ini.‎ Potensi penyusutan yang terjadi dikarenakan masih derasnya peningkatan gerak USD dan sentimen positif dalam negeri yang minim memengaruhi rupiah."Memang sentimen positif jauh lebih baik, tapi tidak membuat rupiah bertahan di zona hijau. Peluang pelemahan pun masih sangat terjadi di hari ini seiring meningkatnya USD," ujar Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 20 April 2018.‎Reza mengatakan dengan adanya perkiraan yang melemah kembali,‎ rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran support Rp13.785 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.772 per USD. "Tetap cermati dan waspada terhadap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya, yang akhirnya tidak mengarah ke zona hijau," tutur dia.Menurut Reza perkiraan kenaikan suku bunga AS membuat pergerakan imbal hasi obligasi AS turut menguat. Akhirnya, pergerakan USD pun ikut terkerek. Di sisi lain, lanjut dia, sejumlah rilis data-data ekonomi AS kian membaik sehingga turut memberikan sentimen positif pada USD.Lalu, lanjutnya, berkurangnya permintaan terhadap euro dan yen Jepang juga turut membuat USD terapresiasi. Imbasnya, membuat laju rupiah kembali dalam pelemahan. Padahal, terdapat sejumlah sentimen positif seperti pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap pencapaian reformasi fiskal dan moneter Indonesia.Termasuk tetapnya suku bunga acuan BI untuk memacu pertumbuhan kredit masyarakat. "Tapi sentimen itu tidak membuat rupiah naik, rupiah masih tetap di zona tidak nyaman," jelas dia seraya menambahkan kembali masuknya modal asing dan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Moody’s belum berimbas besar bagi rupiah untuk naik.(ABD)