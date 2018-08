IHSG Rentan Terkoreksi

: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih rendah pada Jumat waktu setempat lalu di mana para investor mengawasi ketegangan geopolitik dan data ekonomi utama Amerika Serikat.Tim Analis Samuel Sekuritas mengatakan sejauh ini kondisi geopolitik kian memanas usai terjadinya sengketa perdagangan dan pengenaan kembali sanksi oleh AS kepada Iran.Sementara itu Presiden Trump mengumumkan akan melipatgandakan tarif dagang atas aluminium dan baja asal Turki. Krisis mata uang Turki, Lira, mulai menimbulkan kecemasan di investor global.Aksi jual pun melanda pasar saham global. Di sisi lainnya, data ekonomi CPI dan core CPI mencatatkan kenaikan masing-masing 0,2 persen untuk Juli.Bank Sentral Eropa (BoE) juga khawatir masalah di pasar keuangan Turki juga berpengaruh negatif pada bank Spyanol BBVA, Uni Credit dan BNP Paribas yang memberi pinjaman kepada Turki. Hal tersebut menyebabkan bursa Eropa turun pada perdagangan terakhir.Meskipun demikian IHSG naik +0,2 persen ke level 6,077.2 dan berhasil ditutup di zona hijau, menjadikannya salah satu indeks berperforma baik di tengah mixed-nya bursa regional."Namun hari ini kami memprediksi IHSG tertekan seiring imbas kekhawatiran akan situasi geopolitik dan ekonomi global. Current account deficit yang meningkat di kuartal II-2018 juga dapat menjadi sentiment negatif," jelas riset tersebut.Kurs rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,43 persen ke level Rp14.478 per USD pada perdagangan Jumat, 10 Agustus 2018. EIDO juga ditutup turun 1,72 persen.(AHL)