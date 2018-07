Rupiah Tertekan 63 Poin

Mata uang rupiah kembali anjlok pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah anjlok di tengah kenaikan indeks dolar sebagai akibat dari kenaikan tajamnya surat utang pemerintahan AS.Bloomberg, Selasa, 24 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 63 poin dengan berada pada Rp14.545 per USD. Pergerakan mata uang rupiah dari Yahoo Finance mencapai Rp14.525 per USD atau melemah 42 poin. Kemudian Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.541 per USD.Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 94,50-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro dan pound. Penguatan dolar didorong oleh naik tajamnya yield US treasury 10 tahun sebesar tujuh bps semalam menjadi 2,96 persen.Kenaikan tajam tersebut didorong oleh spekulasi di pasar bahwa Bank of Japan (BoJ) secara perlahan akan mulai menghentikan stimulus moneternya seiring mulai membaiknya ekonomi di negara tersebut. Spekulasi tadi mendorong kenaikan yield obligasi pemerintah Jepang sebesar enam bps ke level 0,09 persen.Rupiah sebelumnya diprediksi melemah seiring naik tajamnya yield US treasury yang kemungkinan akan mendorong capital outflow di pasar obligasi. "Rupiah kemungkinan akan melemah ke level Rp14.500 per USD hingga Rp14.600 per USD," kata Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)