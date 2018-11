IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok ke zona merah pada penutupan perdagangan Selasa sore, 27 November 2018. Indeks saham ditutup melemah 0,15 persen atau turun 9,18 poin ke 6.013.Ada 165 saham menguat, 220 saham melemah, dan 122 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,29 triliun dari Rp10,85 miliar lembar saham yang diperdagangkan.Tidak jauh berbeda dengan laju IHSG, kurs rupiah pun ditutup melemah. Mengutip Bloomberg, Selasa, 27 November 2018, pelemahannya sebesar 40 poin atau 0,28 persen di Rp14.515 per dolar AS. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.485 per USD sampai Rp14.517 per USD.Sementara itu, pantauan YahooFinance menunjukkan pelemahan mata uang Garuda sebesar 40 poin atau 0,28 persen ke Rp14.510 per USD. Tercatat rupiah bergerak di kisaran Rp14.470 per USD sampai Rp14.515 per USD.Dari sisi kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di Rp14,504 per USD.Sekadar diketahui, indeks dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya. Mata uang Tiongkok, Yuan melemah 10 basis poin menjadi 6,94 terhadap USD. Dolar AS juga membeli 113,64 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,88 yen Jepang pada sesi sebelumnya.(Des)