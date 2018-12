Gerak IHSG dan Rupiah di Luar Ekspektasi

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan hari ini. Melemahnya IHSG diikuti dengan gerak mata uang rupiah yang juga anjlok. Gerak keduanya disaat suku bunga Bank Indonesia (BI) masih stagnan.

IHSG, Kamis, 20 Desember 2018 tercatat melemah 28,12 poin dengan berada pada 6.147. Volume perdagangan mencapai 6,5 miliar saham dengan nilai Rp5,6 triliun. Sebanyak 167 saham naik dan 280 saham turun. Indeks LQ45 melemah 5,57 poin dan JII melemah 1,63 poin.

Analis Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya sebelumnya memprediksikan reli IHSG bergerak di rentang konsolidasi wajar dan mengarah ke jalur penguatan. Ia memperkirakan pergerakannya berada di rentang 6.002-6.355.

"Pola pergerakan IHSG jelang rilis data perekonomian BI-7 Days Reverse Repo Rate yang disinyalir belum akan terdapat perubahan masih akan terlihat dalam rentang konsolidasi wajar," jelas William.

Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 33,7 poin dengan berada pada Rp14.472 per USD. Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah 40 poin dengan berada pada Rp14.470 per USD. Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.499 per USD.

Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada berharap mata uang rupiah dapat memanfaatkan pelemahan USD usai dibeberkannya hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

"Diharapkan dapat membuat laju USD berada di level rendahnya sehingga dapat dimanfaatkan rupiah untuk kembali menguat," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

