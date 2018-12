Rupiah Diramal Libas Dolar AS

Nilai tukar rupiah berpotensi melanjutkan penguatan dan bergerak di level Rp14.429 sampai Rp14.442 per dolar Amerika Serikat (USD). Hal itu bisa terjadi lantaran investor telah mengantisipasi keputusan the Fed yang menaikkan suku bunga acuan sejalan dengan perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS).Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pergerakan tersebut dapat terjadi jika didukung oleh sentimen yang ada. Adapun rupiah diharapkan dapat memanfaatkan pelemahan USD usai dibeberkannya hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC)."Diharapkan dapat membuat laju USD berada di level rendahnya sehingga dapat dimanfaatkan rupiah untuk kembali menguat," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.Ramalan mengenai keputusan the Fed tersebut, kata Reza, sudah banyak diketahui pelaku pasar seiring dengan potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan Masih adanya potensi perang dagang dengan Tiongkok.Akibatnya, terjadi kondisi yang tidak seperti biasa. Reza menambahkan pada umumnya menjelang pertemuan FOMC laju USD meningkat karena antisipasi kenaikan suku bunga. Tetapi, sekarang laju USD justru melemah."Akan tetapi, kali ini nadanya negatifnya lebih berkurang. Di sisi lain, meski dari dalam negeri cenderung minim sentimen namun, pelemahan USD tersebut cukup membantu bertahannya rupiah di zona hijau," pungkas dia(ABD)