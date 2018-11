Keputusan BI Beri Ruang IHSG Menguat

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat dengan saham JP Morgan memimpin penguatan perbankan dan saham Apple menanjak setelah turun di beberapa hari sebelumnya. Penguatan bursa disinyalir akibat adanya usaha lebih untuk mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.Di sisi lain, pasar AS juga mencermati perkembangan Brexit di Inggris setelah Sekretaris Inggris Brexit Dominic Raab mengundurkan diri dari jabatannya, dikala Perdana Menteri Inggris Theresa May berusaha mencapai kesepakatan Brexit di Parlemen. Dari data ekonomi, penjualan retail naik 0,8 persen atau lebih tinggi dari estimasi.Samuel Research Team mengungkapkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan dengan investor mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 25 bps menjadi 6,0 persen. Di sisi lain, data defisit neraca dagang USD1,8 miliar dapat menjadi pemberat bursa hari ini."Rupiah ditutup menguat ke Rp14.665 per USD, sementara EIDO menguat," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 16 November 2018.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 208,77 poin atau 0,83 persen, menjadi berakhir di 25.289,27 poin. Indeks S&P 500 naik 28,62 poin atau 1,06 persen, menjadi ditutup di 2.730,20 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 122,64 poin atau 1,72 persen lebih tinggi, menjadi 7.259,03 poin.Saham Apple melonjak 2,47 persen menjadi ditutup pada USD191,41 setelah melemah sesi sebelumnya. Saham perusahaan mengalami kerugian curam awal pekan ini dan merosot ke wilayah bearish pada Rabu 14 November karena diperdagangkan lebih dari 20 persen di bawah tingkat tertinggi sepanjang waktu baru-baru ini.Saham Cisco System meningkat 5,50 persen setelah perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan. Saham-saham teknologi utama AS menguat. Amazon membalikkan kerugian awal dan ditutup 1,28 persen lebih tinggi. Alphabet naik sekitar 2,00 persen dan Netflix naik lebih dari satu persen.(ABD)