Ditopang Kenaikan Rupiah, IHSG Naik 62,14 Poin

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan kenaikan sejak perdagangan kemarin. Kenaikan IHSG sejalan dengan penguatan mata uang rupiah terhadap dolar AS. Hal ini memberikan sentimen positif terhadap IHSG.IHSG pada penutupan hari ini mengalami kenaikan 62,14 poin dengan berada pada 6.177. Volume perdagangan mencapai 8,3 miliar lembar saham dengan nilainya sebesar Rp7,8 triliun. Sebanyak 271 saham naik dan 160 saham turun.Samuel Research Team melihat potensi penguatan IHSG masih berlanjut. Demikian pula dengan momentum January Effect yang diperkirakan masih dimanfaatkan pasar untuk melakukan aksi selektif beli.Sentimen itu karena pergerakan nilai tukar rupiah yang terus menguat ke Rp14.550 per USD dari Rp14.598 per USD di hari sebelumnya dan juga kenaikan EIDO semalam juga menguat.Hampir semua sektor naik dengan kenaikan tertinggi pada sektor pertambangan dan konsumer. Kemudian kenaikan terendah dialami oleh properti. Sektor perdagangan satu -satunya yang melemah pada penutupan perdagangan hari ini.Pergerakan mata uang rupiah dikutip dari Bloomberg, Kamis, 13 Desember 2018 mencapai Rp14.496 per USD. Kemudian Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah 105 poin dengan berada pada Rp14.490 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp14.563 per USD.(SAW)