Artis Berbondong-bondong Tanam Saham di MD Pictures

Setelah PT MD Pictures Tbk (FILM) mencatatkan saham perdananya (initial public offering/IPO) banyak artis yang berbondong-bondong menanamkan investasinya di FILM.Salah satunya adalah Sandy Aulia. Ia mengatakan, sebagai bagian dari MD Pictures, mendukung sekali aksi korporasi ini. Dia bahkan bersama suami dan manajemen mengaku ikut berinvestasi di MD Pictures."Pak Manoj (Direktur Utama MD Pictures) invite saya, jadi saya sangat tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai investasi. Untuk investasi, suami dan manajemen saya juga info untuk kita ikutan investasi di MD," kata Sandy di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.Selain Sandy, Dwi Sasono juga mengungkapkan,l sebagai seorang yang melakoni dunia seni, tak lupa untuk berinvestasi. Ia mengatakan membeli saham MD Pictures karena merasa kedekatannya dengan Manoj."Kebetulan memang Pak Manoj kita kenal akrab. Dengan ini pertama kali perusahaan industri film go public, ya sudah kita beli," ungkap Dwi.Kebanyakan artis menyerahkan rencana investasinya ke financial planner. Dwi, Sandy, dan Panji Pragiwaksono yang hadir dalam acara IPO MD Picture mengungkapkan mereka menyerahkan rencana investasi ke financial planner."Pakai financial planner. Enggak mengerti sebetulnya," ucap Dwi.Mereka berani menginvestasikan uangnya di saham MD Pictures karena melihat industri film tidak akan redup dan tidak pernah rugi.Dwi Sasono mengungkapkan sebelum investasi saham dirinya juga pernah investasi emas. Namun karena harga emas selalu berfluktuasi dan tidak bisa diprediksi, ia mulai beralih ke saham."Sebelumnya saya pernah main di emas juga. Cuma kita cari, kalau emas enggak ketebak, nanti turun, nanti naik. Kita mau jelas apa tujuannya. Kita mau investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kita lihat juga resikonya. Kalau mau jangka panjang yang low risk," ujar Dwi.Sementara Panji mengatakan, melalui financial planner ia mulai bermain saham sejak 2011. Ia mempercayakan sepenuhnya ke financial planner karena tidak terlalu memahami aturan main di pasar modal."2011-2012 (main saham). Pakai financial planner karena enggak ngerti. Enggak punya waktunya," ungkap Panji.MD Pictures memang memberi jatah kesempatan untuk para artis yang berada dibawah naungan perusahaan untuk investasi di MD Pictures. Manoj menyebut kesempatan investasi ini adalah bagi-bagi rejeki kepada para artis. MD Pictures juga telah mengadakan IPO Party MD, untuk mengenalkan rencana go public kepada artis."Iya, Banyak temen temen yang dapat kesempatan untuk investasi juga. Mereka invest, ya bagi bagi rejeki, kita sama-sama," kata Manoj.(SAW)