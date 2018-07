Rupiah Tertekan ke Rp14.463/USD

Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memprediksi nilai tukar rupiah bakal menguat di kisaran Rp14.456 sampai dengan Rp14.448 per USD. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan guna mendukung gerak nilai tukar rupiah berada di area positif.

Reza menjelaskan pergerakan nilai tukar rupiah sebelumnya mampu berbalik menguat setelah pelaku pasar merespons tren pelemahan laju USD yang terjadi beberapa hari terakhir. Tentu hal semacam itu diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk rupiah bertahan di zona hijau.

: Pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan sore terpantau melemah dibandingkan perdagangan pagi. Rupiah masih berada di kisaran Rp14.400-an per USD.Mengutip data Bloomberg, Kamis, 26 Juli 2018, rupiah ditutup ke level Rp14.463 per USD dibandingkan pembukaanperdagangan sebelumnya di Rp14.437 per USD.Rupiah sedikit tertekan hingga mencapai 12 poin atau setara 0,08 persen ke posisi Rp14.463 per USD. Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan hari ini berada di Rp13.126-Rp14.564 per USD.Sementara itu, gerak rupiah berdasarkan data Yahoo Finance dibuka ke level Rp14.455 per USD. Rupiah bergerak stabil sejak pembukaan pagi.Sedangkan untuk gerak rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.443 per USD.(AHL)