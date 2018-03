BI Sebut Depresiasi Rupiah Masih di Batas Wajar

: Bank Indonesia (BI) mencatat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari awal tahun hingga 26 Maret lalu sebesar 1,25 persen. Angka ini memang lebih tinggi dibanding depresiasi yang terjadi selama satu tahun penuh di 2017 yang sebesar 0,7 persen.Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan meski lebih tinggi, namun depresiasi yang terjadi saat ini masih dalam batas kewajaran. "Rupiah yang terdepresiasi 1,25 persen itu betul-betul masih di batas yang wajar," kata Agus di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018.Agus menjelaskan depresiasi yang terjadi saat ini lebih dikarenakan oleh kondisi eksternal yang berasal dari kebijakan suku bunga AS. Dia bilang langkah Fed menaikan bunga acuan membuat yield dari instrumen utang negeri Paman Sam meningkat. Selain itu, kebijakan perdagangan yang dikeluarkan AS dan direspons oleh Tiongkok membuat ketidaksabilan pada ekonomi global, sehingga dampaknya ke negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia."Kalau diikuti sepanjang 2018, di Januari akhir, rupiah bisa Rp13.200 per USD. Kalau sekarang ada di kisaran Rp13.700 per USD, itu masih dalam kondisi yang wajar," tutur dia.Lebih jauh, Agus menambahkan, otoritas moneter memastikan akan menjaga agar volatilitas rupiah tak membuat masyarakat panik dan tidak percaya."BI akan senantiasa ada di pasar untuk meyakinkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah dalam batas yang baik," jelas Agus.(SAW)