IHSG Pagi Terhempas ke Zona Merah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terlihat tidak melakukan reli dan terhempas ke zona merah. Minimnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri dan luar negeri membuat IHSG sulit mempertahankan posisi di zona hijau.IHSG Selasa, 17 Juli 2018, perdagangan pagi dibuka melemah sebanyak 23,37 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 5.881. Sedangkan LQ45 melemah sebanyak 5,92 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 925 dan JII melemah 1,83 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 659.Pagi ini, seluruh sektor didominasi di zona merah. Adapun sektor perdagangan menguat sebanyak 0,79 poin dan sektor properti menguat sebanyak 0,51 poin. Sedangkan sektor konsumer melemah 21,36 poin, dan sektor manufaktur melemah 10,12 poin.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 44,95 poin atau 0,18 persen menjadi 25.064,36. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,88 poin atau 0,10 persen menjadi 2,798.43. Indeks Nasdaq Composite turun 20,26 poin atau 0,26 persen menjadi 7.805,72.Saham BlackRock dan JB Hunt Transport Services berjuang untuk menguat setelah perusahaan merilis laporan laba kuartal kedua sebelum bel pembukaan pada Senin. Saham Bank of America ditutup 4,31 persen lebih tinggi. Bank yang berbasis di Carolina Utara menerbitkan pendapatan 63 sen AS per saham pada Senin, mengalahkan konsensus pasar.Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1713 dari USD1,1678 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3231 dari USD1,3228 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7418 dari USD0,7414.USD dibeli 112,31 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,30 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Sedangkan USD turun menjadi 0,9968 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0021 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3141 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3162 dolar Kanada.(ABD)