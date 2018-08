Analis: Krisis Turki Bisa Tekan Rupiah ke Level Rp14.700/USD

: Nilai tukar rupiah menghadapi tekanan jual yang tinggi karena krisis ekonomi di Turki mengganggu sentimen global dan menciptakan kondisi risk-off.Chief Market Strategist FXTM Hussein Sayed mengatakan apresiasi dolar Amerika Serikat (USD) menekan rupiah yang merosot ke level yang tak pernah tersentuh sejak Oktober 2015 yakni di atas Rp14.600 per USD.Rupiah sepertinya akan tetap tertekan karena selera risiko investor yang rendah dan USD yang menguat secara umum. Karena itu, Bank Indonesia (BI) mungkin mempertimbangkan untuk meningkatkan suku bunga guna mendukung laju rupiah."Dari aspek teknis, USD-IDR mempunyai ruang untuk menyerang ke level Rp14.700 per USD di jangka pendek karena situasi risk-off yang dipicu krisis Turki mengurangi minat terhadap aset pasar berkembang," ujar dia, dalam hasil risetnya, Selasa, 14 Agustus 2018.Dia menjelaskan pelemahan lira Turki di awal perdagangan Senin, mencapai rekor terendah baru yaitu 7,21 per dolar sebelum sedikit pulih pada sesi perdagangan Asia. Komentar dari Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Keuangan Berat Albayrak di akhir pekan bahwa pemerintah akan mengumumkan rencana hari ini untuk menenangkan pasar tidak berhasil membangkitkan kepercayaan.Inflasi diprediksi akan berada di atas 20 persen, defisit transaksi berjalan terus melebar, dan imbal hasil obligasi mencapai rekor tertinggi, serta ketegangan politik dengan AS semakin memburuk sehingga Pemerintah Turki tidak memiliki banyak pilihan untuk menghentikan lira yang terus terperosok."Investor harus melihat tindakan ekonomi yang serius, bukan bersifat politis, agar situasi tidak menjadi sepenuhnya di luar kendali," tambah dia.Langkah ini, lanjutnya, termasuk kenaikan darurat suku bunga oleh bank sentral, menerapkan pengawasan modal, reformasi fiskal, meminta paket penyelamatan dari IMF atau pemberi pinjaman lain, dan mengakhiri ketegangan diplomatis dengan Donald Trump. Dia menuturkan apabila langkah-langkah ini tidak diambil, investor akan terus menjual aset Turki.Sentimen risk-off menyebar ke berbagai pasar lain. Rand Afrika Selatan merosot lebih dari 10 persen di awal perdagangan Senin, mencapai level terendah dua tahun yaitu 15,32 per dolar.Sementara itu peso Argentina dan rubel Rusia termasuk mata uang pasar berkembang yang merosot paling drastis. Euro tergelincir ke bawah 1,14 terhadap dolar di saat investor mencoba untuk menimbang kekacauan yang dapat diakibatkan Turki terhadap perbankan Eropa."Bank Spanyol, Prancis, dan Italia memiliki eksposur besar terhadap utang Turki," ujarnya.Pasar saham Asia juga terhantam. Indeks Nikkei, Kospu, Shanghai, dan Hong Kong merosot lebih dari 1,6 persen. Menurut dia, investor mungkin akan melihat reaksi yang sama saat pasar Eropa dibuka hari ini, dan bank akan terpukul paling parah.Dolar diuntungkan oleh gejolak pasar berkembang sehingga mencapai level tertinggi satu tahun yaitu 96,50. Hal yang juga mendukung dolar adalah data ekonomi yang menunjukkan bahwa IHK inti mencatat pertumbuhan terbesar dalam satu dekade, meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun lalu."Federal Reserve mungkin tak punya pilihan selain terus memperketat kebijakan dengan dua kenaikan suku bunga lagi tahun ini yang menyebabkan divergensi kebijakan moneter yang lebih lebar. Dolar yang menguat menyebabkan posisi AS lebih lemah di perang dagang, dan investor bertanya-tanya apakah Trump akan kembali berupaya untuk memperlemah dolar," pungkasnya.(AHL)