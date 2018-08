Nilai tukar Diperkirakan Stabil

: Nilai tukar rupiah diproyeksikan stabil hingga akhir tahun. Meskipun melemah, tidak akan menurun secara drastis. Hal itu karena kebijakan Bank Indonesia (BI) yang responsif terhadap kondisi eksternal Indonesia."Meski rupiah melemah, tidak drop langsung. Ya kemungkinan melemah 2-3 persen secara perlahan. Bisa RP15.000, tapi bisa juga menguat menjadi Rp14.000. Itu tergantung dari kondisi eksternal Indonesia," kata Kepala Ekonom BCA David Sumual di sela-sela pelatihan wartawan ekonomi yang diselenggarakan BI di Manado, Sulawesi Utara, akhir pekan kemarin.David memperkirakan BI kemungkinan mengambil kebijakan yang menyejajarkan suku bunga acuan mereka dengan suku bunga acuan The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) hingga akhir tahun."Bila The Fed naik 50 basis poin, BI juga akan menaikkan 50 basis poin," ungkap dia.Meski begitu, lanjut dia, nilai tukar rupiah juga bisa berbalik menguat di akhir tahun ini. Dia mencontohkan kasus serupa pada 2015 yang saat itu terjadi ketidakpastian global. "Saat itu rupiah sempat di level Rp14.700 per USD tapi akhirnya bisa berbalik menjadi Rp12.000-Rp13.000," terang David.Hal serupa bisa saja kembali terjadi di 2018. Terlebih, kabarnya Presiden AS Donald Trump akan bertemu Presiden Tiong-kok Xi Jinping pada November 2018. Kemudian, kondisi Turki juga sudah membaik setelah dibantu Qatar.Hal senada disampaikan Deputi Direktur Departmen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Fadjar Majardi."Jadi hingga akhir tahun ini, potensi penguatan dolar AS masih akan terjadi di negara-negara lain (termasuk Indonesia). Mengenai levelnya terhadap rupiah berapa, arahnya sangat tergantung pada pasar keuangan dunia," pungkas Fadjar. ((AHL)