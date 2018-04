Badai Nilai Tukar Telah Reda

Gubernur Bank Indonesia (BI) aktif saat ini Agus Martowardojo mengatakan badai yang menerpa mata uang di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah mereda setelah adanya rapat dewan gubernur bank sentral AS (FOMC).Agus mengatakan setelah the Fed memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga yang ke enam kalinya sejak 2015, pasar keuangan menjadi lebih stabil. Hal tersebut diakui Agus sesuai dengan perkiraan bank sentral."Sekarang kelihatan reda sekali, kelihatan bahwa nilai tukar rupiah sampai dengan 29 Maret kira-kira year to date ada depresiasi 1,45 persen," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 April 2018.Agus mengatakan depresiasi yang terjadi pada rupiah lebih baik dibanding mata uang negara lain seperti Peso Filipina, Real Brasil, dan Lira Turki yang terdepresiasi jauh lebih dalam saat menunggu hasil FOMC.Dirinya mengatakan tekanan pada rupiah yang terjadi di Februari telah bisa diatasi. Mantan Menteri Keuangan ini bilang sejak minggu kedua Maret hingga saat ini malah ada peningkatan aliran modal masuk (inflow) ke Tanah Air."Kita lihat turn over dari transaksi valas sudah meningkat dari kisaran USD5 miliar ke USD6 miliar per hari," ucap Agus.Sementara itu, Gubernur BI terpilih periode 2018-2023 Perry Warjiyo mengatakan bank sentral akan selalu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi. Ia bilang, dalam kondisi normal pergerakan nilai tukar sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, namun BI tidak akan segan apabila nilai tukar mendapat tekanan."Kita melakukan intervensi baik dengan supply dolar di pasar valas maupun membeli SBN di pasar sekunder. Insyaallah nilai tukar kita dalam beberapa waktu terakhir relatif stabil dan sekarang pun juga inflow sudah kembali masuk, itu akan menjaga stabilitas kita," tandas Perry.Sebelumnya, Federal Reserve memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga pada 2018. Keputusan itu diambil dengan alasan memperkuat prospek ekonomi dalam beberapa bulan terakhir yang nantinya berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi."Mengingat kondisi pasar kerja dan inflasi yang direalisasikan dan diharapkan, Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk tingkat bunga dari 1,5 hingga 1,75 persen," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 22 Maret 2018.(SAW)