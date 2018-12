Apindo Optimistis Rupiah di Bawah Rp14 Ribu

: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo optimistis akan terjadi penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun depan. Anjloknya harga minyak dunia menjadi salah satu penyebabnya."Asumsi kita akan turun di bawah angka Rp14 ribu, kira-kira Rp13.800 karena kita melihat tren harga minyak yang akan terus menurun," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Gedung Permata Kuningan Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.Faktor kedua, berkaitan dengan konversi mata uang. Jika selama ini Indonesia bergantung pada dolar AS, Hariyadi yakin pemerintah bisa mengonversi rupiah ke mata uang lain negara yang menjadi mitra Indonesia, seperti Tiongkok. Sebab, Indonesia memiliki total perdagangan dengan Tiongkok sebesar USD60 miliar yang terdiri dari USD35 miliar impor dan USD26 miliar ekspor."Jadi kalau kita bisa konversi sampai dengan USD20 miliar saja dari perdagangan dengan Tiongkok, ini akan membuat efek yang sangat positif. Kita berharap upaya ini juga nantinya bisa disambut dengan baik oleh mitra-mitra perdagangan kita yang lain seperti Jepang, Korsel, dan sebagainya," tambah Hariyadi.Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.291 per USD. Rupiah belum mampu menguat meski USD tumbang akibat adanya kekhawatiran ekonomi Amerika Serikat mengalami perlambatan.Mengutip Bloomberg, Rabu, 5 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.364 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.362 hingga Rp14.365 per USD dengan year to date return di 5,98 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.151 per USD.(AHL)