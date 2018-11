IHSG Melambung, Rupiah Menuju Rp14.300/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau menguat tajam menyusul anjloknya mata uang Paman Sam.Mengutip Bloomberg, Kamis, 29 November 2018, rupiah menguat tajam hingga mencapai 112,5 poin atau setara 0,77 persen ke posisi Rp14.416 per USD.Pada awal pembukaan perdagangan rupiah sempat berada di level Rp14.465 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp14.529 per USD.Adapun rentang gerak rupiah pagi ini berada di level Rp14.387 per USD hingga Rp14.465 per USD dengan year to date return sebesar 6,36 persen.Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.400 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 120 poin atau setara 0,83 persen dari sebelumnya dibuka di Rp14.460 per USD.Senada, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menguat tajam dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. IHSG melesat 79,19 poin atau setara 1,3 persen ke posisi 6.070.Penguatan IHSG ditopang sektor konsumer, manufaktur, dan pertambangan. Volume perdagangan tercatat sebanyak 1,03 miliar lembar senilai Rp1,13 triliun.Penguatan rupiah ini didukung oleh anjloknya dolar AS yang memperpanjang kerugian terhadap mata uang utama lainnya di akhir perdagangan Rabu waktu setempat.Ini terjadi setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan suku bunga bank sentral mendekati netral, sehingga meningkatkan taruhan pada lebih sedikit kenaikan suku bunga di masa depan."Suku bunga masih rendah menurut standar historis, dan mereka tetap hanya di bawah kisaran luas perkiraan tingkat yang akan netral bagi perekonomian -yaitu, tidak mempercepat atau memperlambat pertumbuhan," ujar Powell dalam sebuah pidato di Klub Ekonomi New York, seperti dilansir dari Xinhua, Kamis, 29 November 2018.(AHL)