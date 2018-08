Madusari Murni Indah akan IPO untuk Pengembangan Bisnis

PT Madusari Murni Indah berencana melakukan aksi korporasi yaitu pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO). Perusahaan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 495.946.000 lembar saham dengan harga yang ditawarkan Rp500 hingga Rp600 per lembar saham.Dari aksi korporasi itu perusahaan akan meraup dana segar sekitar Rp247,9 miliar hingga Rp297,5 miliar. Direktur Utama Madusari Murni Indah, Arief Goeadibrata menjelaskan dana yang diperoleh dari hajatan IPO itu setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan usaha."Untuk meningkatkan kapasitas produksi entitas anak dengan membangun pabrik serta membeli beberapa mesin baru. Sisanya, akan untuk pembangunan fasilitas distribusi berupa gudang di daerah Jawa Timur," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.Dalam aksi korporasi ini perusahaan menunjuk PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan untuk profesi penunjang pasar modal adalah Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin dan Tandjung Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Grant Thornton) Notaris Kantor Notaris Liestani Wang S.H.,M.Kn Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.Adapun masa penawaran awal (Book Building) sehubungan dengan dimulai tanggal 6-9 Agustus 2018. Perkiraan Masa Penawaran Umum tanggal 23-27 Agustus 2018 sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada tanggal 30 Agustus 2018.Seperti diketahui, PT Madusari Murni Indah atau Molindo Incorporated, adalah perusahaan holding yang menaungi PT Molindo Raya Industrial sebagai pabrik Ethanol, PT Molindo Inti Gas sebagai pabrik CO2 dan PT Sumber Kita Indah sebagai perusahaan trading dan distribusi. Perusahaan ini didirikan di Malang pada 1965.Dalam perkembangan bisnisnya Madusari dikemudian hari mengakuisisi Molindo yang juga merupakan produsen ethanol pesaing saat itu. Group perusahaan ini kemudian berkembang dan melahirkan PT Molindo Raya Industrial sebagai pabrik produsen ethanol dengan kapasitas produksi 80.000 KL per tahun dan juga PT Molindo Inti Gas sebagai pabrik produksi gas CO2 dengan kapasitas produksi 15.360 ton per tahun.Untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produknya, PT Madusari Murni Indah kemudian mendirikan PT Sumber Kita Indah sebagai perusahaan trading dan distribusi yang mana telah sukses mendistribusikan produk Molindo Ethanol dan Molindo CO2, dan meraih pengakuan di pasar ekspor Asia Pasifik hingga ke Australia, Eropa, dan seluruh penjuru lainnya.(SAW)